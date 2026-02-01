Die Top Ten der übersinnlichen InfluencerJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 1: Die Top Ten der übersinnlichen Influencer
40 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12
Die Folge blickt auf mysteriöse Gelehrte zurück, die im Laufe der Geschichte ihre Erfahrungen mit außerirdischen Welten schilderten: Ein biblischer Patriarch erzählt von Anweisungen, die er von 200 Engeln erhalten haben soll. Und was hat es mit einer Art Fischmensch auf sich, der die alten Griechen lehrte, wie man Metall bearbeitet?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC