Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die Top Ten der mysteriösen Katastrophen

Kabel Eins DokuStaffel 16Folge 6vom 24.02.2026
Folge 6: Die Top Ten der mysteriösen Katastrophen

40 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12

Alien-Experte Giorgio Tsoukalos zählt die zehn verheerendsten Katastrophen auf, die je dokumentiert wurden - und möglicherweise eine Verbindung zu einer außerirdischen Quelle haben: Von der Auslöschung der Dinosaurier bis zu einem tödlichen Virus unbekannten Ursprungs.

Kabel Eins Doku
