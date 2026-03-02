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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die Theorien von Linda Moulton Howe

Kabel Eins DokuStaffel 16Folge 18vom 02.03.2026
Die Theorien von Linda Moulton Howe

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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 18: Die Theorien von Linda Moulton Howe

41 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

Linda Moulton Howe hat einige der geheimnisvollsten Phänomene der Erde untersucht und an die Öffentlichkeit gebracht. Von unerklärlichen Tierverstümmelungen über außergewöhnliche Kornkreise bis hin zu Berichten über unterirdische Alien-Portale - helfen Lindas Nachforschungen, der Wahrheit näherzukommen?

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