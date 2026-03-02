Pionier des MultiversumsJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 13: Pionier des Multiversums
41 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Der Wissenschaftler Jacques Vallée erforscht revolutionäre UFO-Theorien, die gängige Vorstellungen von außerirdischem Leben infrage stellen. Durch seine intensive Arbeit möchte er jahrtausendealte Rätsel am Himmel zu entschlüsseln.
Weitere Folgen in Staffel 16
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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC