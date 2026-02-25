Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 8: UFO-Superhighway
41 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
Die "UFO-Autobahn" verläuft entlang des 37. nördlichen Breitengrads der Erde. Berichte über unbekannte Flugobjekte, Tierverstümmelungen und andere mysteriöse Ereignisse stammen häufig aus diesem Gebiet. Welche Erklärung gibt es für diese Sichtungen?
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC