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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die Geheimnisse der Sumerer

Kabel Eins DokuStaffel 16Folge 7vom 02.03.2026
Die Geheimnisse der Sumerer

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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 7: Die Geheimnisse der Sumerer

41 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

Die Sumerer gelten als die Begründer der ersten Hochkultur der Menschheitsgeschichte. Ihre außergewöhnlichen Errungenschaften schrieben sie ihren Göttern, den Anunnaki, zu. Alien-Theoretiker fragen sich: Ist es möglich, dass diese mächtigen Gottheiten in Wirklichkeit außerirdische Besucher auf der Erde waren?

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