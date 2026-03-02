Das Geheimnis der SteineJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 10: Das Geheimnis der Steine
41 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Die Folge geht dem Mysterium der Steinkugeln auf den Grund, die weltweit entdeckt wurde. Einige sind eindeutig von Menschenhand geschliffen worden, bei anderen sind die Wissenschaftler ratlos. Könnte das Rätsel der Steinkugeln Hinweise auf eine außerirdische Vergangenheit der Menschheit liefern?
Weitere Folgen in Staffel 16
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Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC