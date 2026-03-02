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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die Ufo-Flüsterer

Kabel Eins DokuStaffel 16Folge 15vom 02.03.2026
Die Ufo-Flüsterer

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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 15: Die Ufo-Flüsterer

41 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

Im Jahr 2023 sorgte der Whistleblower David Grusch weltweit für Schlagzeilen, als er vor dem US-Kongress über ein geheimes Regierungsprogramm zur Untersuchung von UFOs aussagte. Viele weitere Personen riskierten als Whistleblower ihre Karriere und manchmal sogar ihr Leben. Gibt es Beweise dafür, dass ihre sensationellen Aussagen wahr sein könnten?

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