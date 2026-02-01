Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die Top Ten der Alien-Codes

Kabel Eins DokuStaffel 16Folge 5vom 24.02.2026
Alien-Experte Giorgio Tsoukalos zählt zehn der faszinierendsten und geheimnisvollsten Symbole und Codes auf, die rund um den Globus entdeckt wurden und möglicherweise Hinweise auf außerirdischen Kontakt enthalten. Von Glyphen in der peruanischen Wüste über spiralförmige Petroglyphen bis hin zu einer Sprache mit außerirdischem Ursprung - könnten diese Codes die Geheimnisse unserer außerirdischen Vergangenheit entschlüsseln?

