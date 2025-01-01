Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 1: Geheimnisvolle Inseln
43 Min.Ab 12
Man hört immer wieder von Legenden über geheimnisvolle Inseln, die von Hochkulturen bewohnt wurden und einem Garten Eden in nichts nachstanden. Sind diese Legenden wirklich nur Ausgeburten der Fantasie von Seefahrern? Oder finden sich auf diesen abgelegenen Inseln Beweise für die Existenz von Außerirdischen?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC