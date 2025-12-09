Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 15: Überirdische Mächte
43 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Die größten Ereignisse der Geschichte kommen selten ohne Berichte von merkwürdigen Begegnungen mit überirdischen Mächten aus. Kann das Zufall sein oder gibt es tatsächlich Beweise für Interaktionen zwischen Außerirdischen und Menschen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC