Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 16: Das Gottesteilchen
42 Min.Ab 12
Die Entdeckung des Gottesteilchens wurde als einer der größten wissenschaftlichen Durchbrüche unserer Zeit gefeiert und das Elementarteilchen als "Schlüssel zum Universum" bezeichnet. Enthüllt es die Wahrheit über den Ursprung der Menschheit? Und ist es möglich, dass außerirdische Wesen vor tausenden Jahren bereits Hinweise auf dessen Existenz und Wichtigkeit hinterließen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC