Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 13: Superhelden
42 Min.Ab 12
In der Geschichte der Menschheit gab es über viele Kulturen hinweg Legenden von Wesen mit übernatürlichen Kräften. In der Antike waren es Zeus, Thor oder Hanuman, in der heutigen Zeit sind es Superman, Batman, Spiderman und viele andere. Ist es möglich, dass diese Legenden eigentlich von außerirdischen Kreaturen berichten, die die Erde vor vielen Jahren bewohnten?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC