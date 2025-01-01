Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 6: Erbgut
43 Min.Ab 12
Überall auf der Welt gibt es Berichte von besonderen Kindern, die durch ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und ihr immenses Wissen aus der Masse herausstechen. Die antiken Kulturen der Griechen und Ägypter betrachteten diese jungen Wesen als eine Kreuzung zwischen Menschen und Göttern. Ist es möglich, dass diese Kinder Zugang zu einer Alien-DNA haben?
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC