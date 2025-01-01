Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Verborgene Schätze

A+EStaffel 6Folge 7
Verborgene Schätze

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 7: Verborgene Schätze

43 Min.Ab 12

Überall auf der Welt hört man Geschichten von verborgenen Schätzen, die seit Jahrhunderten an Orten ruhen, die versiegelt, verflucht oder von dunklen Mächten bewacht werden. Ist es möglich, dass die wertvollsten Schätze der Welt absichtlich versteckt gehalten und von außerirdischen Wachposten behütet werden?

A+E
