Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 7: Verborgene Schätze
43 Min.Ab 12
Überall auf der Welt hört man Geschichten von verborgenen Schätzen, die seit Jahrhunderten an Orten ruhen, die versiegelt, verflucht oder von dunklen Mächten bewacht werden. Ist es möglich, dass die wertvollsten Schätze der Welt absichtlich versteckt gehalten und von außerirdischen Wachposten behütet werden?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC