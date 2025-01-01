Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die Bundeslade

A+EStaffel 6Folge 2
Die Bundeslade

Die BundesladeJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 2: Die Bundeslade

43 Min.Ab 12

Die Bundeslade ist ein heiliges Relikt, das die Steintafeln mit den Zehn Geboten beherbergen soll. Die biblischen Geschichten rund um den mysteriösen Gegenstand erzählen von Beweisen für die Macht Gottes, die in der Lage ist, Essen auf den Tisch zu bringen, Mauern einzureißen und diejenigen zu töten, die in die Nähe der Bundeslade kommen. Handelt es sich nur um Legenden oder steckt mehr als ein Funken Wahrheit dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen