Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 2: Die Bundeslade
43 Min.Ab 12
Die Bundeslade ist ein heiliges Relikt, das die Steintafeln mit den Zehn Geboten beherbergen soll. Die biblischen Geschichten rund um den mysteriösen Gegenstand erzählen von Beweisen für die Macht Gottes, die in der Lage ist, Essen auf den Tisch zu bringen, Mauern einzureißen und diejenigen zu töten, die in die Nähe der Bundeslade kommen. Handelt es sich nur um Legenden oder steckt mehr als ein Funken Wahrheit dahinter?
