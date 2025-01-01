Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mischwesen

A+EStaffel 6Folge 11
Folge 11: Mischwesen

43 Min.Ab 12

Dämonische Verführung - Mischwesen mit menschlicher und Alien-DNA - mysteriöse Entführungen: Jede Kultur hat ihre Geschichten von Menschen, die intime Begegnungen mit außerirdischen Wesen und Göttern erlebten. Gehören diese Legenden ins Reich der Mythologien oder steckt mehr Wahrheit dahinter, als wir vermuten?

