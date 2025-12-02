Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 8: Leben auf dem Mars
43 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Der Planet Mars spielte in den Hochkulturen der Menschheitsgeschichte schon seit jeher eine wichtige Rolle. In der Astrologie der Maya diente er beispielsweise als entscheidender Orientierungspunkt. Die moderne Wissenschaft analysiert ständig Proben von dem Roten Planeten. Ist es möglich, dass die NASA bereits Hinweise auf Leben auf dem Mars gefunden hat, sie jedoch vor der Öffentlichkeit geheim hält?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC