Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 1: Tod in der Berghütte
40 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12
Ein romantischer Ausflug nach Alaska endet für die 38-jährige Sandra Perry tödlich. Am 21. Juli 1996 ruft ihr Freund Robert Kowalski den Notruf und gibt an, dass er die junge Frau aus Versehen mit einer Schrotflinte erschossen habe. Der Fall wird als Unfall zu den Akten gelegt, doch dann kommt es zu einem ähnlichen Zwischenfall in Montana ...
