SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 4vom 27.02.2024
39 Min.Folge vom 27.02.2024Ab 12

Am 6. Januar 2001 kommt es in Cuero, Texas, zu einem tragischen Vorfall: Die zweifache Mutter Pamela Shelly schießt sich selbst in den Kopf. Der vermeintliche Selbstmord der Frau hinterlässt Fragen, doch der Fall wird schließlich als Suizid zu den Akten gelegt. Bis ein Beamter die Ermittlungen Jahre später erneut aufnimmt ...

SAT.1 GOLD
