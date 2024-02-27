Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 4: Gnadenlos
39 Min.Folge vom 27.02.2024Ab 12
Am 6. Januar 2001 kommt es in Cuero, Texas, zu einem tragischen Vorfall: Die zweifache Mutter Pamela Shelly schießt sich selbst in den Kopf. Der vermeintliche Selbstmord der Frau hinterlässt Fragen, doch der Fall wird schließlich als Suizid zu den Akten gelegt. Bis ein Beamter die Ermittlungen Jahre später erneut aufnimmt ...
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
