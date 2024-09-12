Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 12: Der unbekannte Tote
41 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12
Eine Leiche erscheint aus dem Nichts und stellt die Behörden vor ein Rätsel: Am 15. November 2010 wird ein Toter auf einer Straße in Milton, Massachusetts, gefunden. Den Beamten ist es nicht möglich, den jungen Mann zu identifizieren. Die Ermittler müssen mit den wenigen Beweisen arbeiten, die sie am Tatort finden. Doch es ist zunächst völlig unklar, ob es sich um Mord oder einen Unfall handelt.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
