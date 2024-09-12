Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Der unbekannte Tote

SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 12 vom 12.09.2024
Der unbekannte Tote

Folge 12: Der unbekannte Tote

41 Min. Folge vom 12.09.2024 Ab 12

Eine Leiche erscheint aus dem Nichts und stellt die Behörden vor ein Rätsel: Am 15. November 2010 wird ein Toter auf einer Straße in Milton, Massachusetts, gefunden. Den Beamten ist es nicht möglich, den jungen Mann zu identifizieren. Die Ermittler müssen mit den wenigen Beweisen arbeiten, die sie am Tatort finden. Doch es ist zunächst völlig unklar, ob es sich um Mord oder einen Unfall handelt.

