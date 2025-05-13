Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 5: Ein tödliches Inferno
Folge vom 13.05.2025
Am 22. Mai 1999 erschüttert ein tragischer Unfall eine Gemeinde in Nebraska: Die beliebte Volleyball-Trainerin Sandy Schnabel verbrennt in einem Flammeninferno in ihrem Van, während ihr Ehemann und die drei Kinder nur hilflos zuschauen können. Alles deutet darauf hin, dass ihr Wagen von der Straße abgekommen und in Brand geraten ist. Doch bei genauerer Betrachtung der Beweise, ergeben sich Zweifel am Tathergang ...
