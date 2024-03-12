Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Verwehte Spuren

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 9vom 12.03.2024
Verwehte Spuren

Verwehte SpurenJetzt kostenlos streamen

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 9: Verwehte Spuren

40 Min.Folge vom 12.03.2024Ab 12

Am 15. März 2008 wird eine männliche Leiche am Rande eines Highways in New Mexiko gefunden. Bei dem Toten handelt es sich um Thomas Hickman, der in Texas als vermisst gemeldet wurde. Die Ermittler gehen von einer Entführung und anschließenden Hinrichtung aus und untersuchen alle Spuren am Tatort, um die Verantwortlichen ausfindig zu machen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Unfall, Selbstmord oder Mord?
SAT.1 GOLD
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Alle 5 Staffeln und Folgen