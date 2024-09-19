Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Tod eines Herzchirurgen

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 13vom 19.09.2024
Tod eines Herzchirurgen

Tod eines Herzchirurgen

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 13: Tod eines Herzchirurgen

40 Min.Folge vom 19.09.2024Ab 12

Am Morgen des 1. Mai 2001 entdeckt Stephanie Stephens ihren toten Ehemann David neben sich im Bett. Die Beamten untersuchen die Leiche des beliebten Herzchirurgen und gehen zunächst davon aus, dass die Insulinpumpe des Diabetikers die Ursache für seinen plötzlichen Tod sein könnte. Der Fall wird als natürlicher Tod eingestuft. Doch Stephanies Verhalten nach der Beerdigung kommt den Ermittlern seltsam vor ?

