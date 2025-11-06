Der Tote vom FriedhofJetzt ohne Werbung streamen
Folge 10: Der Tote vom Friedhof
40 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Die Leiche eines Mannes wird aufgehängt an einem Baum gefunden - mit gefesselten Armen und dem Wort "FED" auf seiner Brust. Die Kentucky State Ermittler müssen an der Seite des FBI ein mörderisches Rätsel lösen.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
