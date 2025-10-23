Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 6: Schwester Tod
40 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Als eine Reihe von Krankenhauspatienten an scheinbar natürlichen Ursachen stirbt, werden die Krankenhausverantwortlichen misstrauisch. Zwanzig Jahre lang ermittelt ein unerbittliches Ermittlungsteam, um den Täter zu überführen.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
