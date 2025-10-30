Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 8vom 30.10.2025
Folge 8: Todesfahrt mit Spitzenhäubchen

40 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Ein Mann wird in einer Gasse im Westen von Los Angeles tot aufgefunden - offenbar Opfer einer Fahrerflucht. Als die Ermittler jedoch tiefer graben, taucht eine Reihe Verdächtiger auf. Es entspinnt sich eine düstere Geschichte rund um Gier und Habsucht.

