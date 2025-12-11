Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 19: Tödliche Offenbarung
40 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Eine schwangere Frau stirbt an einer Schusswunde in ihrem Zuhause. Zunächst gehen die Ermittler von Selbstmord aus, doch bald stellt sich heraus, dass hinter ihrem Tod ein perfider Plan steckte.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren