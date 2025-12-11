Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 19vom 11.12.2025
40 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Eine schwangere Frau stirbt an einer Schusswunde in ihrem Zuhause. Zunächst gehen die Ermittler von Selbstmord aus, doch bald stellt sich heraus, dass hinter ihrem Tod ein perfider Plan steckte.

