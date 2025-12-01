Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 20: Kontrollverlust
40 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Nachdem ein Paar mit seinem Auto in einen Fluss stürzt, gehen die Ermittler von einem tragischen Unfall aus. Als jedoch zwei neue Beamte den Fall betrachten, enthüllen sie die bizarre Wahrheit hinter den Ereignissen in jener tödlichen Dezembernacht.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
