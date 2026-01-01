Unsere kleine Farm
Folge 23: Die große, weite Welt
46 Min.
cSeine erste Station ist Mankato, wo er seiner ersten großen Liebe, Miss Mimi, wiederbegegnet. Hier erwartet Johnny eine böse Überraschung - denn Mimi hat es leider nur auf sein Geld abgesehen, das er soeben beim Pokern gewonnen hat ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH