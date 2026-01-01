Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Ehekrach bei Oleson

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 16
Ehekrach bei Oleson

Unsere kleine Farm

Folge 16: Ehekrach bei Oleson

47 Min.

Die Spannungen im Hause Oleson erreichen einen neuen Höhepunkt. Als Mrs. Ingalls wie üblich den Korb mit den Eiern abliefert, behauptet Mrs. Oleson, sie wären wesentlich kleiner ausgefallen als sonst. Mr. Oleson widerspricht seiner Frau - und damit ist der Krach da. Er packt seine Koffer und zieht ins Hotel. Nun befürchtet die ganze Stadt, dass es den Laden "Oleson's Mercantile" bald nicht mehr geben wird. Die Ingalls machen einen letzten Versuch, den Streit zu schlichten ...

SAT.1 GOLD
