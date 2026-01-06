Unsere kleine Farm
Folge 4: Der Freund
48 Min.Folge vom 06.01.2026
Charles Ingalls trifft in der Stadt völlig überraschend auf seinen alten Freund Edwards. Edwards, stockbetrunken, fordert jeden, der ihm über den Weg läuft, zum Kampf. Charles verhilft dem Raufbold zu einer kalten Dusche und nimmt ihn mit nach Hause. Auch dort ist die Freude groß über das Wiedersehen. Schon bald kommen die Ingalls dahinter, dass Edwards Alkoholprobleme hat. Die Ursache ist tragisch genug: Er hat Frau und Tochter verloren, weil er sie mit Pocken angesteckt hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH