Unsere kleine Farm
Folge 1: Das neue Land
47 Min.
Das neue Haus ist fertig. Charles wird bewusst, dass er einen Pflug und Saatgut benötigt. Er beschließt, zusätzlich zu seinem Halbtagsjob in Hansons Mühle Arbeit anzunehmen. O'Neil, ein knallharter Geschäftsmann, bietet ihm einen Deal an: Wenn Charles ihm das Dach repariert und die Kornsäcke verlädt, kann er O'Neils Pflug mitbenutzen. Schafft Charles die Arbeit nicht in einer bestimmten Zeit, gehört sein Ochsengespann O'Neil. Wenig später bricht sich Charles vier Rippen ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH