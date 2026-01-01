Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7
47 Min.

Lauras Schulkameradin Olga Nordstrom kann nicht so herumtollen wie die anderen Kinder: Sie hat von Geburt an ein kürzeres Bein. Auf der Geburtstagsfeier von Nellie Oleson lernen sich Laura und Olga näher kennen. Betroffen von der Behinderung des Mädchens, spricht Laura mit ihrem Vater. Charles hat eine Idee: Er will für Olga einen Schuh mit höherem Absatz anfertigen. Als Charles jedoch mit Olgas Vater darüber sprechen will, wird er alles andere als freundlich empfangen.

