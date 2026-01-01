Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Die Aushilfslehrerin

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 9
Folge 9: Die Aushilfslehrerin

47 Min.

Die Lehrerin Miss Beadle hat sich ein Bein gebrochen. Für die Kinder wäre das nicht schlimm, aber die Erwachsenen beschließen, eine Aushilfslehrerin zu engagieren. Man bittet Caroline Ingalls, die Klasse zu übernehmen. Nachdem sie die Anfangsschwierigkeiten überwunden hat, bemerkt sie, dass ein Schüler immer besonders gehänselt wird. Abel McKay kann nämlich weder lesen noch schreiben. Caroline beschließt, sich des Jungen anzunehmen - mit verblüffendem Erfolg.

SAT.1 GOLD
