Unsere kleine Farm
Folge 9: Die Aushilfslehrerin
47 Min.
Die Lehrerin Miss Beadle hat sich ein Bein gebrochen. Für die Kinder wäre das nicht schlimm, aber die Erwachsenen beschließen, eine Aushilfslehrerin zu engagieren. Man bittet Caroline Ingalls, die Klasse zu übernehmen. Nachdem sie die Anfangsschwierigkeiten überwunden hat, bemerkt sie, dass ein Schüler immer besonders gehänselt wird. Abel McKay kann nämlich weder lesen noch schreiben. Caroline beschließt, sich des Jungen anzunehmen - mit verblüffendem Erfolg.
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH