Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Weiter Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 06.01.2026
Weiter Weg

Weiter WegJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 3: Weiter Weg

47 Min.Folge vom 06.01.2026

Die erste Ernte steht bevor. Voller Vorfreude auf den Ertrag schmieden die Ingalls Pläne, was sie mit dem vielen Geld alles anschaffen wollen. Doch dann macht ein schweres Unwetter alle Pläne zunichte. Das Wetter vernichtet die gesamte Ernte. Um seine Familie durch den Winter zu bringen, verdingt sich Charles in einem Steinbruch. Die Arbeitsbedingungen sind alles andere als ungefährlich. Bei einer Explosion kommt Charles' neuer Freund Ken Peters ums Leben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen