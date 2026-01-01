Unsere kleine Farm
Folge 12: Der Preis
47 Min.
Die Lehrerin von Walnut Grove, Miss Beadle, gibt bekannt, dass der Gewinner des diesjährigen Geschichtstests eine kostbare Sonderausgabe von Websters Wörterbuch erhält. Für Mary steht sofort fest, dass sie diesen Preis unbedingt gewinnen will. Um ihre Schwester nicht zu stören, lernt sie nachts im Stall. Dabei schläft sie schließlich vor Übermüdung ein. Als die Öllampe umfällt, steht plötzlich der Stall in Flammen. Ein dramatischer Kampf um das Leben des Mädchens beginnt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH