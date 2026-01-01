Unsere kleine Farm
Folge 19: Der Gaukler
47 Min.Folge vom 16.01.2026
Der Gaukler William O'Hara hat seinen Zirkuswagen vor dem Haus der Ingalls aufgestellt. Mit einem sprechenden Raben und seinen Zaubertricks fasziniert er die Kinder. Doch nicht nur die Kleinen sind für Gaukeleien empfänglich: Als Mrs. Oleson von einem Wundermittel erfährt, das der Gaukler besitzen soll, will sie ihre akute Blinddarmentzündung damit heilen. Dr. Baker weiß, dass das Wundermittel nur aus Zucker und Brausepulver besteht, ist gegen Wunderglauben aber machtlos ...
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH