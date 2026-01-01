Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Der Wunderheiler

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 10
Der Wunderheiler

Der WunderheilerJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 10: Der Wunderheiler

47 Min.Ab 6

Pastor Danforth behauptet von sich, besondere Kräfte zu haben. Als der Scharlatan nach Walnut Grove kommt, bringt er mit seiner obskuren Heilslehre die Bürger der Stadt dazu, sich von Pastor Alden und dessen Gottesdienst abzuwenden. Doch dann werden durch den plötzlichen Tod eines Jungen aus der Gemeinde einige Bürger aufgerüttelt. Charles Ingalls nimmt den Vorfall zum Anlass, den Hintergrund des Hypnotiseurs und Wunderheilers genauer unter die Lupe zu nehmen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen