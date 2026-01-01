Unsere kleine Farm
Folge 17: Freundschaft ohne Worte
Laura Ingalls müht sich sehr, dem gehörlosen Jungen Daniel Page die Gebärdensprache beizubringen. Begeistert registriert sie dessen Fleiß und rasche Fortschritte. Doch dann gesteht Daniel seiner hübschen Lehrerin, dass er sich in sie verliebt hat. Schließlich muss Laura ihm erklären, dass sie ihm nie mehr als eine gute Freundin und Lehrerin sein kann. Das verletzt Daniel tief - er will sich von nun an unter keinen Umständen weiter von Laura unterrichten lassen ...
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
