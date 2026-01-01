Unsere kleine Farm
Folge 12: Falsch verbunden
45 Min.Ab 6
Jonathan, der beim Handel mit Aktien viel Geld verdient hat, überrascht seine Frau Alice mit einem Telefon. Als erstes ruft Alice bei ihrer Mutter an, die jedoch eine ganz schlechte Nachricht für ihre Tochter hat: Alices erster Mann Harold wurde aus dem Gefängnis entlassen - und hat nach ihr gefragt. Alice hat ihrem jetzigen Mann Jonathan nie etwas von der Ehe mit Harold erzählt. Mrs. Oleson bekommt als Telefonvermittlerin das Gespräch mit - und im Nu ist die Neuigkeit herum.
Unsere kleine Farm
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH