SAT.1 GOLD Staffel 6 Folge 5
Folge 5: Annabelle

47 Min. Ab 6

Als ein Zirkus in der Stadt gastiert, gibt es für Laura erneut einen Grund zur Verzweiflung: Ihr Schwarm Almanzo lädt nicht sie, sondern die arrogante Christie zu einem Zirkusbesuch ein. Doch der Zirkusbesitzer London gibt Laura unverhofft eine Chance, es Christie einmal so richtig zu zeigen. Inzwischen versucht Nels Oleson verzweifelt, die Tatsache zu verheimlichen, dass die Zirkusattraktion "Annabelle, die fette Frau" seine Schwester ist. Klar, dass Annabelle dies kränkt.

