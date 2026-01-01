Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 6
47 Min.Ab 6

Reverend Alden hat eine aufrichtig liebevolle und seelsorgerische Beziehung zu Anna Craig, einem Mitglied der Gemeinde in seinem Alter. Und wegen dieser moralisch einwandfreien Beziehung gerät nun nicht nur sein guter Ruf, sondern auch seine Stellung als Geistlicher in Gefahr: Denn Mrs. Oleson hat herausgefunden, dass Anna Craig die Nacht in Reverend Aldens Zimmer verbracht hat. Die hochnäsige Klatschtante wirft dem Reverend unmoralisches Verhalten vor.

