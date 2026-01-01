Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Zeig mir den Weg

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 8
Zeig mir den Weg

Unsere kleine Farm

Folge 8: Zeig mir den Weg

47 Min.Ab 6

Charles Ingalls alter Freund Edwards hat einen schrecklichen Unfall, bei dem er verkrüppelt wird. Um Edwards, der seinen Lebenswillen scheinbar gänzlich verloren hat, zu helfen, fährt Charles mit seiner Tochter Laura zu ihm. Der Schock ist groß, als die beiden bei Edwards eintreffen: Der sonst so fröhliche und energische Mensch hat sich völlig verändert; er ist voller Hass und Ärger. Und das bekommen seine Frau Grace und seine Tochter Alicia auf jede erdenkliche Art zu spüren.

