SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 19
44 Min.Ab 6

Mary ist vollkommen am Boden zerstört, seit sie bei dem Brand in der Blindenschule ihr Baby verloren hat. Albert, der glaubt, das Feuer durch seine achtlos weggeworfene Pfeife verursacht zu haben, wird von seinem schlechten Gewissen geplagt. Charles, der nicht ahnt, was Albert bedrückt, nimmt den Jungen mit in die Stadt, um ihm ein Gewehr zu kaufen. Inzwischen hat Clay Charles alles gestanden. Aber als er daraufhin mit Albert darüber sprechen will, ist dieser verschwunden ...

