Unsere kleine Farm
Folge 16: Der Überfall
47 Min.Ab 6
Als sich drei Verbrecher gewaltsam Zutritt in die Blindenschule verschaffen, muss Charles Ingalls um das Leben seiner Töchter kämpfen, die von den Gangstern in der Schule als Geiseln festgehalten werden. Da einer der Geiselnehmer schwer verletzt ist, fordern die Verbrecher, dass man ihnen einen Arzt in die Schule schickt. Charles beschließt, die Gunst der Stunde zu nutzen: Er gibt sich als Doktor aus und verschafft sich so Zutritt in die Blindenschule ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH