Für große Familien: Lebensfrohe Katze Madelin Jetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 14: Für große Familien: Lebensfrohe Katze Madelin
2 Min.Folge vom 05.07.2022
Die aktive und sehr verschmuste Katze Madelin sucht ein schönes Zuhause. Sie benötigt keinen besonderen Pflegebedarf, liebt viel Action und kommt gut mit Kindern und andere Artgenossen sowie katzenfreundlichen Hunden zurecht. Durch ein früheres Ereignis ist ihr linkes Bein dauerhaft mit einer Schraube fixiert. Kontakt unter Streunerglück e.V. Telefon: 0176/81103851, Mail: kontakt@streunerglueck.de
