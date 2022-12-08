Blinde Hundedame sucht ein neues ZuhauseJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 36: Blinde Hundedame sucht ein neues Zuhause
2 Min.Folge vom 08.12.2022
Zwergpinscher-Mix-Dame Toph ist vermutlich durch Gewalteinwirkung erblindet. Ihr rechtes Auge wurde entfernt. Dennoch kommt sie gut zurecht und orientiert sich relativ schnell in fremder Umgebung. Ansonsten ist Toph topfit und es besteht kein besonderer Pflegebedarf. Sie kuschelt gerne, ist anhänglich und versteht sich sehr gut mit anderen Hunden. Toph wünscht sich ein neues Zuhause bei Menschen mit Geduld und Einfühlungsvermögen. Kontakt: Initiative Karpatenstreuner e.V., Tel.: 0171 / 885 58 91
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Copyrights:© SAT.1 GOLD