Blinde Hundedame sucht ein neues Zuhause

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 36vom 08.12.2022
Folge 36: Blinde Hundedame sucht ein neues Zuhause

2 Min.Folge vom 08.12.2022

Zwergpinscher-Mix-Dame Toph ist vermutlich durch Gewalteinwirkung erblindet. Ihr rechtes Auge wurde entfernt. Dennoch kommt sie gut zurecht und orientiert sich relativ schnell in fremder Umgebung. Ansonsten ist Toph topfit und es besteht kein besonderer Pflegebedarf. Sie kuschelt gerne, ist anhänglich und versteht sich sehr gut mit anderen Hunden. Toph wünscht sich ein neues Zuhause bei Menschen mit Geduld und Einfühlungsvermögen. Kontakt: Initiative Karpatenstreuner e.V., Tel.: 0171 / 885 58 91

