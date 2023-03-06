Mutig und treu: Moskauer Wachhund Mix BorisJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 45: Mutig und treu: Moskauer Wachhund Mix Boris
2 Min.Folge vom 06.03.2023
Der eigenwillige Moskauer Wachhund Mix Boris eignet sich für erfahrene Hundehalter:innen, denn er braucht klare Regeln und eine gute Führung. Boris hat einen ausgeprägten Schutztrieb, ist sehr verschmust und ein treuer Gefährte für seine Bezugspersonen. Kontakt: Tierhelfer Ingelheim, Tel.: 06132 / 762 05
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Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: SAT.1 GOLD