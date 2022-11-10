Verspieltes Katzen-Duo: Tina und WeibalJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 32: Verspieltes Katzen-Duo: Tina und Weibal
2 Min.Folge vom 10.11.2022
Die beiden verspielten Katzen Tina und Weibal wünschen sich ein ruhiges, neues Zuhause in Wohnungshaltung, am besten mit einem abgesicherten Balkon. Beide leiden an einer chronischen Ohrenentzündung und brauchen daher Spezialfutter und mehrmals in der Woche Medikamente. Kontakt: Tierschutzverein Rosenheim, Tel.: 08031 / 960 68, E-Mail: katzen@tierschutzverein-rosenheim.de
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation, Natur
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD