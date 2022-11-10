Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

Staffel 2Folge 32vom 10.11.2022
Folge vom 10.11.2022

Die beiden verspielten Katzen Tina und Weibal wünschen sich ein ruhiges, neues Zuhause in Wohnungshaltung, am besten mit einem abgesicherten Balkon. Beide leiden an einer chronischen Ohrenentzündung und brauchen daher Spezialfutter und mehrmals in der Woche Medikamente. Kontakt: Tierschutzverein Rosenheim, Tel.: 08031 / 960 68, E-Mail: katzen@tierschutzverein-rosenheim.de

